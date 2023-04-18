ألوان الطيف تظهر في سماء القصيم

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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد رائعة لسماء القصيم، وتظهر بها ألوان الطيف عقب سقوط أمطار غزيرة شهدتها المنطقة اليوم.
شاهد.. ظهور "ألوان الطيف" في سماء #القصيم بعد أمطار غزيرة شهدتها المنطقة
عبر:@bandar__W pic.twitter.com/aTAS6BhLEL
— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) April 18, 2023
في الفيديو الذي عرضته قناة العربية، ويظهر أنه تم تصويره من داخل إحدى السيارات، يظهر مناطق من القصيم وشوارعها المغطاة بالأمطار، والسماء بها سحب كثيفة وألوان الطيف تظهر بها بعد هطول الأمطار الغزيرة.
وفي السابق أشارت صور الأقمار الاصطناعية المستَلَمة الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إلى تكاثر للسحب الركامية على أجزاء مختلفة من المناطق الجنوبية الغربية وبخاصة الأجزاء الشرقية منها، وصولًا لجنوب وشرق المدينة المنورة وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة تصحب حدوث الرعد أحيانًا.
وحسب الصور المشارة، فإنه متوقع نشاط للسحب الممطرة على الأجزاء الشمالية الغربية من منطقة الرياض إداريًا (عفيف، الدوادمي) بالإضافة لأجزاء واسعة من منطقة القصيم وجنوب حائل، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط حبات من البَرَد ونشاط في الرياح السطحية.