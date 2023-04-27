ألوان قوس قزح تزين سماء الباحة

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هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة، شملت مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها.
فيما نبهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام.
من جانب آخر، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة من مساء اليوم الخميس 7 شوال 1444هـ وحتى غد الجمعة 8 شوال 1444هـ، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من وسط وشمال وغرب وجنوب وشرق المملكة، تسبق برياح نشطة تمتد الى نواحٍ من عُمان واليمن.
وأضاف الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أنه من السبت متوقع تقلص وتلاشي الحالة الممطرة السادسة عشرة عن معظم مناطق المملكة وانحسار الأمطار نواحي المناطق الجنوبية الغربية والغربية من المملكة خاصة المرتفعات منها والتغيير وارد لأنها توقعات.