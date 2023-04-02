Icon

الشيخ السديس يعلن نجاح خطة رئاسة الحرمين في العشر الأوائل من رمضان Icon وظائف شاغرة بشركة غازكو في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في تطوير للخدمات التعليمية Icon مدفع رمضان يعيد لزوار جدة ذاكرة إعلان دخول الشهر الفضيل Icon مستفيدة جود الإسكان تعبر عن فرحتها: كأني نمت على غيمة Icon تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون Icon شرطة جدة تسترد 620 ألف ريال وتضبط 3 أشخاص إثر انتحالهم الصفة Icon نائبة وزير السياحة: ولي العهد رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد Icon مذكرة تعاون بين ساين ووزارة الموارد البشرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أطرتها اتفاقية فيينا عالميًا

ألوان لوحات الطرق ودلالاتها لتوعية مستخدمي المركبات

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
ألوان لوحات الطرق ودلالاتها لتوعية مستخدمي المركبات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تعد لوحات الطرق من أهم الأدوات التي تستخدم لتوعية مستخدمي المركبات بالمسارات والاتجاهات المطلوبة؛ وتتميز اللوحات بعدد من المعاني التي تسهل معرفة وجهتهم والفروقات بين الطرق، حيث تستخدم العديد من الألوان للوحات ولكل لون معاني مختلفة.

دلائل الألوان

ويدل اللون الأخضر على الطرق داخل النطاق العمراني، واللون الأزرق على الطرق التي تؤدي لخارج النطاق العمراني، فيما يرمز اللون الأبيض إلى الأماكن والمعالم الداخلية مثل الجامعات والأحياء والمجمعات التجارية وغيرها من المرافق الداخلية.

ويشير اللون البني إلى المناطق السياحية والتراثية والترفيهية، فيما يستدل اللون الأصفر على مناطق العمل واللوحات التحذيرية، ويستخدم استثنائيًا لتوضيح مسارات الخروج.

اتفاقية لافتات وإشارات

ويأتي استخدام هذه الألوان ضمن اتفاقية دولية انضمت لها المملكة، وهي اتفاقية لافتات وإشارات الطرق ( فيينا 1968م)، التي تراعي عددًا من المسميات والألوان، فعلى سبيل المثال يُطلق اسم “الطريق” على أي سطح مفتوح للمرور العام، أما “مسار” فهو جزء من الطريق الذي يستخدم عادة لمرور المركبات، كما اعتمدت الاتفاقية عددًا من المسميات مثل الطرق السريعة، وحواري الطريق، ومسارات الدراجات، والمركبة، والسيارة، وغيرها من المسميات.

ووحدت هذه الاتفاقية مسميات ومعاني اللوحات وألوانها ومقاساتها، مثل لافتات التحذير وأوليات السير، ولافتات المعلومات والعلامات الإرشادية، ونصت الاتفاقية على عدد من المدلولات منها على سبيل المثال دهان الطريق، فعند وضع علامة الدهان بشكل مستمر وليس متقطع فتعني بذلك عدم السماح بالتجاوز.

يُذكر أن هذه الاتفاقية تضم العديد من دول العالم، وتهدف لتوحيد معايير ومسميات ومقاسات كل ما يخص الطريق، ورفع مستوى السلامة عليه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7 إصابات
العالم

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7...

العالم
ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25 ألفًا من محبيه
مشاهير

ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25...

مشاهير
أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن
الرياضة

أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن

الرياضة
رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن
الرياضة

رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن

الرياضة
بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان
الرياضة

بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان

الرياضة
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين
حصاد اليوم

وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين

حصاد اليوم