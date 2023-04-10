أليكس باينا يكشف تفاصيل اعتداء فالفيردي

أصدر نجم فياريال، أليكس بيانا بيانًا رسميًّا، مساء اليوم الاثنين، للتعليق على واقعة اعتداء نجم ريال مدريد، فالفيردي عليه بعد مواجهة الفريقين، السبت الماضي.

تفاصيل الواقعة

وكان فالفيردي قد انتظر أليكس باينا بجوار حافلة فريقه فياريال، بعد مباراة الفريقين التي أُقيمت، أول أمس، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وقال له: “كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني”، ثم لكمه في الوجه.

وأكدت التقارير أن نجم فياريال، أليكس باينا سبق وقال لفالفيردي خلال مباراة الفريقين بكأس ملك إسبانيا، يوم 19 يناير الماضي: “ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد”.

تعليق أليكس باينا

وقال أليكس باينا: “في السبت الماضي، تعرضت للاعتداء من لاعب زميل بعد انتهاء المباراة ضد ريال مدريد بعد الحادث، ظهرت تصريحات مزعومة أدلى بها محيطه، يقولون فيها أنني تمنيت الألم لأحد أفراد عائلته”.

وأضاف في بيان رسمي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “منذ ذلك الحين، لم يتم نشر أي دليل يثبت الأحداث التي يتهمونني بها، هناك أكاذيب تؤلم أكثر من الضربات”.

وتابع: “الضرر الذي يتعرض له أفراد عائلتي لا يمكن إصلاحه ولا يمكن تبريره: تهديدات وإهانات ورسائل خاصة تتمنى الموت لعائلتي، يوم أمس تقدمت بشكوى للشرطة بخصوص الحالة، دعونا نترك العدالة تقوم بعملها”.

وجاء في ختام بيان أليكس باينا: “الآن، هدفي الوحيد هو التركيز على مهنتي ومساعدة فريقي في تحقيق أهدافه”.