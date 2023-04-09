أمانة الأحساء تعلن عن وظائف للجنسين عبر جدارات

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دعت أمانة الأحساء الخريجين والخريجات من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظيفة المعلنة والمشمولة بسلم الموظفين (بنظام التعاقد) في بلدية يبرين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
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ملاحظة:
أوضحت الأمانة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م (اضغط هنا).