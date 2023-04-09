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على المرتبة السابعة بنظام التعاقد

أمانة الأحساء تعلن عن وظائف للجنسين عبر جدارات

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
أمانة الأحساء تعلن عن وظائف للجنسين عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

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دعت أمانة الأحساء الخريجين والخريجات من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظيفة المعلنة والمشمولة بسلم الموظفين (بنظام التعاقد) في بلدية يبرين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • ​مهندس مدني مساعد.

المرتبة:

  •  السابعة.

ملاحظة:

  •  جميع الطلبات​ تقدم الكترونياً من خلال منصة (جدارات), يرجى عدم المراجعة حتى يطلب منك ذلك​.

موعد التقديم:

أوضحت الأمانة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م (اضغط هنا).

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