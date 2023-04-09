أمانة الأحساء تعلن عن وظائف للجنسين عبر جدارات

دعت أمانة الأحساء الخريجين والخريجات من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظيفة المعلنة والمشمولة بسلم الموظفين (بنظام التعاقد) في بلدية يبرين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

​مهندس مدني مساعد.

المرتبة:

السابعة.

ملاحظة:

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موعد التقديم:



أوضحت الأمانة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م (اضغط هنا).