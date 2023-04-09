أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

أعلنت أمانة منطقة الرياض توفر وظائف شاغرة في بلدية محافظة الدلم عبر (جدارات) بالمرتبة (السابعة) بالمسميات التالية (مهندس مدني مساعد، مهندس معماري مساعد، مخطط مدن)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس مدني مساعد.

2- مهندس معماري مساعد.

3- مخطط مدن.

تفاصيل:

1-أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.

2- اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين (رجال / نساء) للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

4- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا