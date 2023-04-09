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أجواء من الألفة والمحبة والوئام في شهر الخير والصيام

أمراء وفنانون ولاعبون على مائدة سحور رابح صقر وهذه توقعاته لبطل الدوري

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
أمراء وفنانون ولاعبون على مائدة سحور رابح صقر وهذه توقعاته لبطل الدوري
المواطن - فريق التحرير

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استقبل الفنان والموسيقار رابح صقر عدداً من الأمراء والفنانين واللاعبين والأصدقاء على مأدبة السحور السنوي ليلة 18 رمضان.

أجواء الألفة والمحبة والوئام

واحتفى الفنان رابح الصقر بضيوفه على مأدبة السحور، وسط جو من الألفة والمحبة والوئام في شهر الخيرات والبركات.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم “سحور رابح صقر”، وأبدوا إعجابهم بهذه المبادرة التي يحرص عليها رابح صقر كل عام في شهر رمضان.

رابح صقر وبطل الدوري

ونشر حساب Rabeh Saqer Media مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت لقطات من حفل السحور السنوي.

وخلال حفل السحور السنوي، تحدث رابح صقر “أبو صقر”، عن توقعاته لبطل الدوري، وقال : “اللي يستاهل يستاهل”، أما عن أمنياته للفائز بالدولي فقال “أتمنى النصر..”.

 

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