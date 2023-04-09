أمراء وفنانون ولاعبون على مائدة سحور رابح صقر وهذه توقعاته لبطل الدوري

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استقبل الفنان والموسيقار رابح صقر عدداً من الأمراء والفنانين واللاعبين والأصدقاء على مأدبة السحور السنوي ليلة 18 رمضان.
من استقبال الموسيقار #رابح_صقر لعدد من أصحاب السمو الملكي والفنانين واللاعبين والأصدقاء على مأدبة السحور السنوي #سحور_رابح_صقر pic.twitter.com/IUU1JAshjZ
— Rabeh Saqer Media (@RabehMedia) April 8, 2023
واحتفى الفنان رابح الصقر بضيوفه على مأدبة السحور، وسط جو من الألفة والمحبة والوئام في شهر الخيرات والبركات.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم “سحور رابح صقر”، وأبدوا إعجابهم بهذه المبادرة التي يحرص عليها رابح صقر كل عام في شهر رمضان.
ونشر حساب Rabeh Saqer Media مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت لقطات من حفل السحور السنوي.
هني وعافية لكل من شرفنا في #سحور_رابح_صقر 🙏🏻❤️#خالد_بن_طلال @SahamTunes @saudpoet @about3zof @turkialmoshigah @M_Abdullah_9 @YousifAlthunian @saeed_alowiran @HussamAAlsaleh1 pic.twitter.com/0tar7FFxFa
— Rabeh Saqer Media (@RabehMedia) April 8, 2023
وخلال حفل السحور السنوي، تحدث رابح صقر “أبو صقر”، عن توقعاته لبطل الدوري، وقال : “اللي يستاهل يستاهل”، أما عن أمنياته للفائز بالدولي فقال “أتمنى النصر..”.
سييييي 😂😂😂😂
توقعات وامنيات رابح صقر ( بطل الدوري )#سحور_رابح_صقر
pic.twitter.com/NYN9i0g3EW
— 𝗠𝗢𝗛𝗔𝗠𝗠𝗘𝗗💎 (@optimistic2025) April 9, 2023