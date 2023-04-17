Icon

روسيا تنافس شبكة ستارلينك لإيلون ماسك بـ سفيرا Icon تسجيل 166 إصابة كورونا جديدة و432 حالة تعافٍ Icon 735 جامعًا ومصلى لأداء صلاة عيد الفطر بالقصيم Icon أمريكا تعترف: العقوبات على روسيا عرَّضت هيمنة الدولار للخطر Icon حميدتي يوجه رسالة عاجلة للمجتمع الدولي Icon ليندسي غراهام: السعودية تمكنت من تغيير قواعد اللعبة Icon ثقب في قاع المحيط يهدد بحدوث زلزال بقوة 9 ريختر Icon مشاهد جوية لسيول غرب القصيم Icon  فيتش ترفع التصنيف الائتماني لـ 8 بنوك سعودية Icon حضور جماهيري لافت لبطولة كرة القدم الرمضانية بمكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تسعى العديد من الدول لإيجاد بديل

أمريكا تعترف: العقوبات على روسيا عرَّضت هيمنة الدولار للخطر

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
أمريكا تعترف: العقوبات على روسيا عرَّضت هيمنة الدولار للخطر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على روسيا ودول أخرى، تعرّض هيمنة الدولار للخطر، مشيرة إلى أن الدول المستهدفة بالعقوبات تسعى إلى إيجاد بديل.

وقالت يلين في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية: هناك خطر عندما نستخدم العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار، والتي بمرور الوقت يمكن أن تقوّض هيمنته.

أمريكا تعترف العقوبات على روسيا عرضت هيمنة الدولار للخطر

الرغبة في إيجاد بديل

وأضافت: بالطبع، هذا يخلق رغبة من جانب الصين وروسيا وإيران لإيجاد بديل، لكن الدولار يستخدم كعملة عالمية لأسباب ليس من السهل على البلدان الأخرى إيجاد بديل لها بنفس الخصائص، متابعة أن أسواق رأس المال القوية وسيادة القانون في الولايات المتحدة أمور ضرورية للعملة التي سيتم استخدامها عالميا في المعاملات.

وقالت: لم نشهد أي دولة أخرى لديها البنية التحتية المؤسسية الأساسية التي من شأنها أن تمكّن عملتها من خدمة العالم مثل الدولار، مؤكدة في الوقت نفسه على أن العقوبات هي أداة بالغة الأهمية، خاصة عندما تستخدمها أمريكا وحلفاؤها لتحالف شركاء يعملون معًا لفرض هذه العقوبات.

البرازيل والصين قد يوقعان 20 اتفاقية دون الدفع بالدولار

وردًا على سؤال حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا التي دمرتها الحرب بعد غزو موسكو، أجابت وزيرة الخزانة الأمريكية أن على روسيا أن تدفع ثمن الأضرار التي تسببت فيها، متابعة: لكن هناك قيودًا قانونية على ما يمكننا فعله بالأصول الروسية المجمدة، ونحن نناقش مع شركائنا ما قد يمكن في المستقبل.

دول بريكس وإنهاء هيمنة الدولار

وتسعى مجموعة دول البريكس (البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا) إلى إنهاء هيمنة الدولار وتطوير عملتها البديلة لاستخدامها في التجارة، وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 9 أبريل، بأنه يجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار خارج الحدود الإقليمية، وأن تتجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين وأمريكا بشأن تايوان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى منصة جود
السعودية اليوم

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى...

السعودية اليوم
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج لـ بايدن
السعودية اليوم

نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج...

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل...

السعودية اليوم
الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح
الرياضة

الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح

الرياضة
أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”: سأكمل الـ 9 جولات
السعودية اليوم

أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”:...

السعودية اليوم
لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال غرب المدينة
السعودية اليوم

لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع لمعايير تضمن سلامتها
السعودية اليوم

الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع...

السعودية اليوم