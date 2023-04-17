أمريكا تعترف: العقوبات على روسيا عرَّضت هيمنة الدولار للخطر

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على روسيا ودول أخرى، تعرّض هيمنة الدولار للخطر، مشيرة إلى أن الدول المستهدفة بالعقوبات تسعى إلى إيجاد بديل.

وقالت يلين في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية: هناك خطر عندما نستخدم العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار، والتي بمرور الوقت يمكن أن تقوّض هيمنته.

الرغبة في إيجاد بديل

وأضافت: بالطبع، هذا يخلق رغبة من جانب الصين وروسيا وإيران لإيجاد بديل، لكن الدولار يستخدم كعملة عالمية لأسباب ليس من السهل على البلدان الأخرى إيجاد بديل لها بنفس الخصائص، متابعة أن أسواق رأس المال القوية وسيادة القانون في الولايات المتحدة أمور ضرورية للعملة التي سيتم استخدامها عالميا في المعاملات.

وقالت: لم نشهد أي دولة أخرى لديها البنية التحتية المؤسسية الأساسية التي من شأنها أن تمكّن عملتها من خدمة العالم مثل الدولار، مؤكدة في الوقت نفسه على أن العقوبات هي أداة بالغة الأهمية، خاصة عندما تستخدمها أمريكا وحلفاؤها لتحالف شركاء يعملون معًا لفرض هذه العقوبات.

وردًا على سؤال حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا التي دمرتها الحرب بعد غزو موسكو، أجابت وزيرة الخزانة الأمريكية أن على روسيا أن تدفع ثمن الأضرار التي تسببت فيها، متابعة: لكن هناك قيودًا قانونية على ما يمكننا فعله بالأصول الروسية المجمدة، ونحن نناقش مع شركائنا ما قد يمكن في المستقبل.

دول بريكس وإنهاء هيمنة الدولار

وتسعى مجموعة دول البريكس (البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا) إلى إنهاء هيمنة الدولار وتطوير عملتها البديلة لاستخدامها في التجارة، وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 9 أبريل، بأنه يجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار خارج الحدود الإقليمية، وأن تتجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين وأمريكا بشأن تايوان.