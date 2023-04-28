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لتحديد الجهات المسؤولة عن الانفجارات النووية

أمريكا تنشر أجهزة استشعار الإشعاع والانفجارات النووية في أوكرانيا

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
أمريكا تنشر أجهزة استشعار الإشعاع والانفجارات النووية في أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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قامت واشنطن بتركيب أجهزة استشعار على أراضي أوكرانيا؛ للكشف عن مستوى النشاط الإشعاعي، وكذلك تحديد موقع وقوة الانفجار النووي، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

تقديم تحليل

ونقلت الصحيفة عن خبراء من الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، وقال المختصون: “إذا حدثت كارثة نووية في أوكرانيا، سواء كان ذلك انطلاق إشعاع من مفاعل نووي أو انفجارًا لسلاح نووي.. سيتم تقديم تحليل العلماء بسرعة إلى الوكالات الحكومية الأمريكية ومراكز صنع القرار في المنطقة من أجل اتخاذ قرارات عملية لحماية الصحة العامة”.

وأفادوا في الإدارة الوطنية للأمن النووي، أن العمل جارٍ مع كييف لتركيب أجهزة استشعار وتدريب العمال وتعقّب البيانات وربما التحذير من مستويات خطيرة من الإشعاع، موضحين أنهم يقومون بتركيب أجهزة استشعار مماثلة “في جميع أنحاء المنطقة”.

شبكة من الأجهزة

ولفتت الصحيفة، إلى أن واشنطن تعتقد أن تركيب شبكة من أجهزة الاستشعار سيساعد على تجنب الأخطاء في تحديد الجهة المسؤولة عن انفجار نووي محتمل في عدد من الحالات.

 

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