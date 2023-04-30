أمريكيون وألمان: جهود الإجلاء السعودية أنقذتنا من موت محقق

سلطت الصحافة العالمية على جهود الإجلاء السعودية للرعايا الأجانب، والتي أنقذت المئات من الذين تم إجلاؤهم، مع دخول القتال في السودان للأسبوع الثالث على التوالي.

فشل الهدنة

ووصل المئات من الرعايا الأجانب الذين تم إجلاؤهم إلى المملكة قادمين من السودان مع دخول قتال عنيف في البلاد بين الجيش وجماعة شبه عسكرية منافسة أسبوعه الثالث على الرغم من محاولة أخرى لوقف إطلاق النار، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الخرطوم قرب القصر الرئاسي وسط المدينة،.

واتفقت القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو على عدة هدنات لكن لم يتم الالتزام بأي منها.

جهود الإنقاذ السعودية

وتدهور الوضع الأمني في السودان منذ اندلاع القتال في 15 أبريل / نيسان، مما أسفر عن مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف إلى الدول المجاورة.

ووصلت سفينة سعودية تحمل أكثر من 1800 شخص تم إجلاؤهم إلى مدينة جدة أمس السبت.

وضع مروع

وقالت وزارة الخارجية بالمملكة إن السفينة كانت تقل 20 مواطنًا سعوديًا، فيما تم إجلاء الباقين من دول أوروبية وآسيوية وإفريقية مختلفة من السودان.

ووصف المواطن الأمريكي نامور الطيب رحلته من العاصمة السودانية الخرطوم إلى بورتسودان بأنها “رحلة شاقة للغاية وسط اشتباكات القوات من الفصيلين العسكريين المتحاربين. وأضاف “أن الوضع مروع مع إطلاق النار في كل مكان بالخرطوم”.

وقال الطيب إنه سعيد بإجلائه وممتن للحكومة السعودية، لكنه خائف جدًا على باقي عائلته.

شكر للحكومة السعودية

قال هادي هيثم ، وهو مواطن أمريكي آخر، في تصريحات لشبكة CNN إنه يشعر بأنه محظوظ لأنه ترك وضعًا مروعًا في العاصمة السودانية، وأنه يصلي الآن من أجل أولئك الذين تركهم مازالوا عالقين في السودان.

وتابع: أولئك الذين ما زالوا هناك يواجهون نقصًا في الغذاء والمياه وإمدادات الطاقة.

عمليات سرقة ونهب

من جهته، وصف المواطن الألماني من أصل سوداني، حاتم عوض الله، في تصريحات لسي إن إن الأمريكية، تعرضه لعمية سرقة ونهب فجر السبت من قبل عناصر قوات سودانية.

وقال عوض الله لشبكة CNN: “استيقظت في الساعة 1:30 صباحًا على صوت بندقية كلاشينكوف فوق رأسي ومجموعة من المسلحين من قوات الدعم السريع. لقد طلبوا مني أن أعطيهم أي مبلغ من المال، وإلا فسيقتلونني”.

وتابع :”لقد أحضروا والدتي البالغة من العمر 83 عامًا من غرفتها أيضًا. ووضعوا السلاح على رأسها وجمعوا كل من في المنزل ، وأعطونا الاختيار بين الموت أو تسليم المال “.

كما تعرضت الأسواق والمحلات التجارية في جميع أنحاء البلاد لعمليات نهب واسعة النطاق خلال الأيام الماضية. وانتشرت قوات الشرطة لأول مرة منذ اندلاع أعمال العنف.

جهود متواصلة

ووصلت اليوم الأحد، طائرة سعودية وعلى متنها 82 شخصًا من بينهم 45 سعوديًا، قامت بإجلائهم من بورتسودان إلى جدة، بحسب ما أفادت “العربية”.

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة.

تزامن ذلك مع استمرار جهود جوازات ميناء جدة الإسلامي لإنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة بدقة وسرعة، مع معالجة أوضاع الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.