أمر ملكي.. إعفاء النحاس وتعيين البوق محافظاً لمؤسسة التأمينات

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، اليوم الأحد أمرا ملكياً بإعفاء معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه.
كما أصدر خادم الحرمين، أمراً ملكياً بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.