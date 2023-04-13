أمطار الربيع تغمر الرياض بالخير

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دخلت السحب الممطرة الرعدية أجواء الرياض، مساء أمس الأربعاء والساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث سبقها تساقط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة، ذلك في ضوء الحالة الممطرة السادسة عشرة التي تشهدها المملكة منذ بداية فصل الشتاء هذا العام.
سحب كثيفة وأجواء ممطرة في العاصمة #الرياض #أمطار_الرياض_الآن
عبر: @bandar__W pic.twitter.com/ZN9D8XpBuM
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 12, 2023
ووثقت لقطات مصورة الأجواء الماطرة والسيول، فيما دعا الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إلى كثرة الاستغفار، والصدقة والإحسان إلى المساكين والضعفاء وصلة الأرحام لعل الله يرحمنا.
وقال الحصيني في تغريدة عبر تويتر: السحب الممطرة تدخل العاصمة الرياض وسبق ذلك أمطار خفيفة متفرقة عليها، وليلة ممطرة على العاصمة الرياض إن شاء الله، وكذلك هناك سحب ممطرة رعدية على محافظات الرياض الشمالية والغربية وجنوب القصيم وعلى الصمان، ومتوقع أن تشمل الأمطار الساعات القادمة إن شاء الله محافظات الرياض الجنوبية والمنطقة الشرقية.
من جانب آخر، لفت الباحث في الطقس والمناخ عبدالله المسند، إلى أن الحالة المطرية التي تشهدها العاصمة الرياض حاليًّا أثرت على جداول مواعيد الطائرات، إذ أخرت هبوط بعض الطائرات في مطار الملك خالد عن وقتها المجدول.
شاهد.. هكذا تبدو كمية الأمطار التي تهطل على #الرياض هذه اللحظات#أمطار_الرياض_الآن
عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/X5Ai71vYCV
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 12, 2023
في سياق متصل، نشرت قناة العربية، لقطات توثق كمية السيول التي شهدتها منطقة الرياض الليلة، كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع التي توثق الحالة المطيرة.
بدوره، علق طقس العرب على الحالة المطيرة التي تشهدها الرياض قائلًا: أمطار الخير تعم أرجاء العاصمة الرياض مساء الأربعاء، اللهم كما أمطرت أرضنا برحمتك أمطر على قلوبنا جبرًا وخيرًا وفرحًا.
أمطار الخير تعم أرجاء العاصمة الرياض مساء الأربعاء
اللهم كما أمطرت أرضنا برحمتك أمطر على قلوبنا جبراً وخيراً وفرحاً .
فيديو متداول
شارك وشاهد حالة الطقس من حولك عبر خاصية انت الراصد من خلال تطبيق طقس العرب https://t.co/scXBxIvP3Z pic.twitter.com/TPoAvflHyQ
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 12, 2023
كما نشر طقس العرب مقطع فيديو يوثق استمرار الهطول على الرياض.
سامحني يا الله فليس لي ملجأ غيرك ♥️🍃#رمضان
#امطار_الرياض_الان pic.twitter.com/GHsLjtSZbb
— عبدالعزيز بن سعيد (@azoz7245) April 12, 2023
وفي وقت سابق، نوهت المديرية العامة للدفاع المدني بتحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض، وتشمل بعض المناطق المتفرقة على الشمال والجنوب.
إذ توقعت المديرية، حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 4 صباح يوم الخميس.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.