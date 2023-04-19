أمطار الرحمة والخير والبركة تغسل المسجد النبوي ليلة 29 رمضان

هطلت أمطار الرحمة والخير والبركة على المسجد النبوي الشريف ليلة 29 رمضان المبارك ضمن الحالة الجوية التي تشهدها منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها.

هطول أمطار الرحمة والخير والبركة على المسجد النبوي الشريف بـ #المدينة_المنورة في #ليلة_29 ⁧#رمضان 1444هـ. pic.twitter.com/CY4UJJcwB6 — قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 19, 2023

وأظهر مقطع فيديو زخات المطر وهي تغسل المسجد النبوي في الوقت الذي سارع فيه المصلون إلى المسجد لحضور الصلوات في ليلة 29 رمضان راجين الله أن تكون ليلة القدر فهي آخر الليالي الوترية في الشهر الكريم.

أمطار المدينة المنورة

وهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات العلا والعيص وخيبر بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة مساءً.