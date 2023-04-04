Icon

مشهد يسر الناظرين في صحن الطواف قبيل الإفطار Icon ترامب يطالب بتغيير مكان محاكمته Icon توقع تقلبات جوية وهطول الأمطار خلال فصل الربيع Icon ميزة سرية في آيفون لا يعرفها كثيرون   Icon أمطار رعدية ربيعية على معظم المناطق غدًا Icon أم أحمد بعد تسلمها مسكن جود: كل شيء تغير للأفضل Icon افتتاح مسجد عادل التويجري بتكلفة 2.8 مليون ريال Icon ضبط 4 مخالفين لإشعالهم النار في محمية الملك سلمان Icon سبب أذان المغرب قبل غروب الشمس Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تزداد غزارتها من الجمعة للأحد

أمطار رعدية ربيعية على معظم المناطق غدًا

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
أمطار رعدية ربيعية على معظم المناطق غدًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إلى هطول أمطار رعدية ربيعية متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مساء يوم الأربعاء المقبل على معظم مناطق المملكة وتزداد غزارتها من يوم الجمعة إلى الأحد المقبل مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد، على مناطق، عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة ونجران.

بداية غزارة الأمطار

كما تشهد مناطق حائل، القصيم، الرياض والمدينة المنورة ابتداءً من يوم الخميس المقبل، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتزداد غزارتها ابتداء من الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل.

ويتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية ابتداءً من مساء يوم الجمعة المقبل وحتى يوم الأحد مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل، وسيتم التنويه عنها لاحقا.

وأهاب المركز بمتابعة موقعه الإلكتروني وقنواته الإعلامية لمتابعة المزيد من المعلومات حول الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مع اتباع تعليمات الجهات المختصة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية
حصاد اليوم

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية...

حصاد اليوم
الدراسة عن بعد بمدارس المهد غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد بمدارس المهد غدًا

السعودية اليوم
شؤون الحرمين للمعتمرين: لا تلجؤوا للعامة في مسائل العمرة
السعودية اليوم

شؤون الحرمين للمعتمرين: لا تلجؤوا للعامة في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني
وظائف

وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني

وظائف
صحيفة صينية: بكين ستواصل دعم استقرار المنطقة بتعاونها مع المملكة
تقارير

صحيفة صينية: بكين ستواصل دعم استقرار المنطقة...

تقارير
أب يغرق طفليه ثم ينتحر في فندق بالإسكندرية
العالم

أب يغرق طفليه ثم ينتحر في فندق...

العالم
احتكاك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني واليونيفيل تتدخل
العالم

احتكاك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني واليونيفيل تتدخل

العالم
60 ممرًا لتنظيم عبور المصلين إلى أرجاء المسجد النبوي
السعودية اليوم

60 ممرًا لتنظيم عبور المصلين إلى أرجاء...

السعودية اليوم