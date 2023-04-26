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مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 6 مناطق

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 6 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بريا ح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية تتحول ليلاً على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر نصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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