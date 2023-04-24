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مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران , كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك ،الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع تكون السحب الرعدية.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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