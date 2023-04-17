14 وظيفة شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي وظائف إدارية شاغرة بشركة معادن وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا ولي العهد يدشن لمرحلة جديدة ويعزز لتنافسية السعودية في مجال الفضاء عالميًّا وظائف هندسية شاغرة لدى طيران ناس توقعات باستمرار أمطار الرياض ومكة المكرمة والشرقية للمساء عضو كبار العلماء الأسبق عبدالوهاب أبو سليمان في ذمة الله أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول في 7 مناطق القنوات الناقلة لـ مباراة ليدز ضد ليفربول
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة ، الشرقية و منطقتي الجوف وتبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .