أمطار رعدية ورياح شديدة على مكة والمدينة غدًا

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حدوث تغيرات جذرية وكبيرة ستطرأ على حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال ساعات يوم الأربعاء.
حيث حذر المركز الوطني للأرصاد، عبر بيان نشره على الحساب الرسمي على “تويتر”، من احتمالية حدوث تقلبات جوية ربيعية وأتربة مثارة ورياح شديدة تستمر على مكة المكرمة ومناطق: الخرمة، المويه، تربة، رنية”.
كما توقع تصاعدًا تدريجيًا في التقلبات الجوية على المدينة المنورة، بداية من صباح يوم الأربعاء، إذ تتكاثر السحب الركامية وتتساقط زخات من الأمطار تترافق بالبرق والرعد.
وفي ساعات ما بعد الظهر تبدأ جبهة هوائية باردة بعبور أجواء المدينة المنورة، بحيث تزداد كثافة السحب وتتساقط الأمطار بغزارة أعلى مترافقة بزخات من البرد التي لا يستبعد أن تكون كثيفة وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان الأودية والشعاب بشكل يستدعي أخذ الحذر.
ويُتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ يوم الأربعاء، مع عبور الجبهة الهوائية الباردة لأجواء المنطقة، إذن تنخفض درجات الحرارة حوالي 8 درجات مئوية، فتتراجع العظمى من 36 درجة مئوية يوم الثلاثاء إلى 28 درجة مئوية يوم غد الأربعاء.