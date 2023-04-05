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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 4 مناطق

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 4 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية ( طريف) والجوف ( القريات).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية شرقية تتحول تدريجياً غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية الى شمالية شرقية تتحول تدريجياً جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والاوسط ومن متر الى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة،وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية تتحول تدريجياً شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .

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