أمطار رعدية ورياح نشطة وسيول وبرد على 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.

أمطار رعدية

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك و الجوف يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحرمتوسط الموج إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.