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مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

أمطار رعدية وسيول وزخات من البرد على 8 مناطق

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ صباحاً
أمطار رعدية وسيول وزخات من البرد على 8 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

هطول أمطار رعدية

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 22-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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