أمطار على العاصمة المقدسة والجموم والقنفذة والليث

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

أمطار على الجموم والقنفذة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتي القنفذة والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.

توقعات الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، حائل، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة، كما لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.