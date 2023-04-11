أمطار غزيرة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة لغزيرة مصاحبة لأتربة مثارة على المنطقة الشرقية بداية من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء.

أمطار غزيرة

حيث حذر المركز الوطني للأرصاد، عبر بيان نشره على الحساب الرسمي على “تويتر”، احتمالية هطول للأمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بأتربة مثارة ورياح مستمرة تشمل مناطق: “الخفجي، النعيرية، قرية العليا”.

رياح وأتربة

وأكد المركز الوطني، على أن تساقط الأمطار وهطولها تصاحبها رياح شديدة، تؤدي إلى جريان السيول وانعدام الرؤية، بداية من الآن وتستمر حتى الثانية عشرة صباح الأربعاء، مطالبًا المواطنين بالابتعاد عن مناطق تجمعات المياه.

وفي بداية اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء متفرقة من المملكة.

كما توقع أيضًا، حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الحدود الشمالية، بداية من اليوم الثلاثاء، تشمل “العويقيلة، حزم الجلاميد، رفحاء، عرعر”، إلى جانب تساقط البرد على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.