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مصحوبة برياح شديدة

أمطار غزيرة وأتربة مثارة على حريملاء

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
أمطار غزيرة وأتربة مثارة على حريملاء
المواطن- فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول على “تويتر”، هطول أمطار غزيرة على حريملاء، ليلة 22 رمضان 1444 هجريًا، مصحوبة برياح شديدة وسحب كثيفة في سماء البلدة.

أمطار حريملاء

وأظهر الفيديو، تساقطًا غزيرًا للأمطار على أحد المنشآت السكنية بحريملاء، ضمن التقلبات المناخية الربيعية، وأجواء الطقس المتغيرة على مناطق متفرقة من المملكة هذه الأيام.

وفي الوقت نفسه شهد اليوم، جريان السيول الشديدة في وادي أبو كبير، الذي يعد أحد أودية المدينة المنورة، التي تصب في وادي العقيق، وأظهر الفيديو، جريان السيول في الوادي، نتيجة الأمطار التي هطلت على منطقة المدينة المنورة.

طقس اليوم

وفي صباح اليوم الأربعاء، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على مختلف مناطق المملكة.

وبين في تقريره، أن التقلبات المناخية الربيعية تشمل أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية، وتستمر الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

 

 

 

 

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