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الحالة مصحوبة بجريان للسيول

أمطار غزيرة وبرد على جازان حتى العاشرة 

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
أمطار غزيرة وبرد على جازان حتى العاشرة 
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان.

تفاصيل الحالة

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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