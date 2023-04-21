أمطار غزيرة وبرد على جازان حتى العاشرة 

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.