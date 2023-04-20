أمطار غزيرة وبرد كثيف شمال الطائف مواطن ينقذ جملًا صغيرًا سقط في حفرة تحذير أمني عالي الخطورة حول ثغرات في منتجات Foxit ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات السودان لـ 198 تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بمنطقة الرياض روبرت كيندي يعلن رسميًا ترشحه للرئاسة الأمريكية وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية المشروع السعودي يمتلك مقومات بديلة وهائلة توازي النفط وربما أكثر منه زلزال يضرب شرقي تركيا مشاهد لجريان شعيب النظيم بالدلم
وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وتساقط كثيف لحبات البرد على أحياء شمال الطائف، خلال الساعات الماضية.
وأظهر المقطع، حالة من التقلبات الجوية على أحياء شمال الطائف، وهطول أمطار غزيرة وتساقط للبرد، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.