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وسط تحذيرات من الأرصاد

أمطار غزيرة وبروق وجريان سيول بالقصيم

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
أمطار غزيرة وبروق وجريان سيول بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، وسط حدوث بروق ورعد، وحالة من جريان السيول.

وتوقعت التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تشمل عموم منطقة القصيم.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.

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