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مصحوبة برياح نشطة وبرد وتدنٍ في الرؤية

 أمطار غزيرة وسيول على عسير وجازان حتى المساء

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
 أمطار غزيرة وسيول على عسير وجازان حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي عسير وجازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الأمطار في منطقة عسير، تؤثر على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

كما نبه المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان السيول، على محافظات أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد ومركز الفطيحة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، كما تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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