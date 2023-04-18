أمطار متفاوتة بعدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، استمرار الحالة الممطرة الـ 16 خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم وحتى صباح غد الأربعاء، بأمطار متفاوتة تتراوح من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا غزيرة.

المناطق المتأثرة

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة تؤثر على أجزاء من الشمالية والباحة وعسير ونجران والجوف وتبوك وحائل والقصيم تمتد الى أجزاء من شرقي منطقتي مكة والمدينة وغرب وجنوب غرب منطقة الرياض.

وأضاف الحصيني أنها تمتد إلى أجزاء من الربع الخالي من المملكة مصحوبة بحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبقها برياح نشطة، وقد تمتد إلى اليمن وعُمان بحسب توقعات نماذج الطقس.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .