أمطار متفاوتة على معظم المناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، استمرار الحالة الممطرة الـ 16 خلال الـ 36 ساعة المقبلة، من اليوم وحتى يوم غد الأربعاء.
وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة تؤثر على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية ونجران، وتمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان لكن بشكل أقل ممن كانت عليه في الأيام الماضية.
وأضاف الحصيني أن الحالة الممطرة تمتد إلى أجزاء من اليمن وعُمان والكويت والإمارات بأمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول تسبقها برياح مغبرة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.