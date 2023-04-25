أمطار متوسطة على الشرقية

هطلت صباح اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام، والظهران، ومحافظات الخبر، والقطيف، والجبيل، ورأس تنورة، وأجزاء متفرقة على المراكز والهجر التابعة للمنطقة، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.