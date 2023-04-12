أمطار متوسطة على القصيم والدفاع المدني يحذر

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هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.
ونشرت إمارة منطقة القصيم على حسابها بموقع “تويتر”، صورًا تبرز جانبًا من جهود مدني القصيم في متابعة الحالة المطرية، التي تشهدها بعض محافظات المنطقة.
كما يهيب الدفاع المدني بالتقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع اليوم الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم الجمعة المقبلة حتى يوم الثلاثاء الموافق 27/8/1444 هـ.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، توقعاته المطرية تشمل مناطق الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم ونجران والرياض والشرقية وحائل وتبوك والجوف والشرقية.
وبحسب الأرصاد تتراوح الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وجريان للسيول وتساقط للبرد.
وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم وسيتم التنويه عن ذلك في تقرير لاحق لمعرفة أخر مستجدات الحالة المطرية وأبرز المناطق المتأثرة.