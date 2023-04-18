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يصاحبها رياح وتدنٍ في الرؤية

أمطار متوسطة على نجران حتى الـ10 مساءً

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
أمطار متوسطة على نجران حتى الـ10 مساءً
المواطن - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

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