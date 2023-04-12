أمطار متوسطة ورياح شديدة على جازان غدًا

توقع المركز الوطني للأرصاد حدوث تغيرات جذرية ستطرأ على حالة الطقس في منطقة جازان، وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات يوم الخميس 22 رمضان 1444 هجريًا.

طقس جازان

حيث حذر المركز الوطني للأرصاد، عبر بيان نشره على الحساب الرسمي على “تويتر”، من احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على جازان ومناطق: “منطقة جازان، الدرب، بيش، أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة” مشيرًا إلى أنها مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس.

وأكد المركز الوطني، أن الأمطار ستكون مصاحبة لرياح شديدة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية مطالبًا المواطنين بالحذر وعدم التواجد في أماكن التقلبات المناخية غير الملائمة.

سيول على المدينة

وشهدت المدينة المنورة، تساقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، بداية من صباح يوم الأربعاء، مصحوبة بتكاثر السحب الركامية وفي ساعات ما بعد الظهر بدأت جبهة هوائية باردة بعبور أجواء المدينة المنورة، وازدادت كثافة السحب وتساقطت الأمطار بغزارة أعلى مترافقة بزخات من البرد.

وفي السابق توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بشكل ملحوظ، مع عبور الجبهة الهوائية الباردة لأجواء المنطقة، إذ تنخفض درجات الحرارة حوالي 8 درجات مئوية.