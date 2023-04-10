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يصاحبهما تدنِ في الرؤية

أمطار متوسطة ونشاط للرياح على العاصمة المقدسة

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
أمطار متوسطة ونشاط للرياح على العاصمة المقدسة
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة من صباح غدًا الثلاثاء.

تحذير لأهالي مكة

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، تحذيرًا لأهالي مكة المكرمة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، حتى الواحدة من فجر غد الثلاثاء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الجموم، العاصمة المقدسة وبحرة، وذلك حتى الساعة الواحدة من صباح غد الثلاثاء.

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان، عسير.

كما تتهيّأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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