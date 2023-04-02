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مع تدنٍ في مدى الرؤية

أمطار متوسطة ونشاط للرياح على عسير

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ صباحاً
أمطار متوسطة ونشاط للرياح على عسير
المواطن - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

أمطار غزيرة

وفي السياق نفسه، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي منطقة جازان من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل (أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، ضمد، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب)، وذلك حتى الثامنة من مساء اليوم الأحد.

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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