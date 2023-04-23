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الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود

أمطار مصحوبة بزخات البرد وتدن الرؤية على جازان

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
أمطار مصحوبة بزخات البرد وتدن الرؤية على جازان
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على مدينة جيزان ومحافظات الريث، والحرث، والدائر بني مالك، والعيدابي، وفيفا، والعارضة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني ينبه

من جانبه دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر بناءً على ما صدر من الأرصاد مشددًا على أهمية الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، حائل، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة، كما لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

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