أمطار وأتربة مثارة على نجران حتى الـ10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.