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أمطار وبرد على أحياء شمال شرق المدينة المنورة

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
أمطار وبرد على أحياء شمال شرق المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، حالة من التقلبات الجوية على أحياء شمال شرق المدينة المنورة، صباح اليوم الاثنين.

وأظهر المقطع المتداول، تساقطاً لحبات البرد على أحياء شمال شرق المدينة المنورة، مع هطول أمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران , كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

 

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