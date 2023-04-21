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أمطار ورياح على المدينة المنورة لعدة ساعات 

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
أمطار ورياح على المدينة المنورة لعدة ساعات 
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة ووادي الفرع والعيص وينبع النخل العلا وخيبر.

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، فيما تستمر حتي الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

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