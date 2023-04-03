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يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية

أمطار ورياح نشطة على عسير والمدينة المنورة حتى المساء

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ صباحاً
أمطار ورياح نشطة على عسير والمدينة المنورة حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من هطول أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقتي عسير والمدينة المنورة حتى المساء.

منطقة عسير

ونبه مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” من تكون أمطار  من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

 المدينة المنورة

كما نبه المركز الوطني من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تؤثر على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد والعلا وخيبر ووادي الفرع، والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الساعة الـ 6 مساءً، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد يتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات نجران، جازان وعسير، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير.

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