أمطار وسيول على المدينة المنورة حتى مساء السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة تضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة.

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة الممطرة تبدأ من اليوم الساعة الـ 2 صباحًا وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

توقعات الطقس

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية– الربيعية- على معظم مناطق المملكة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيـول، وتساقط للبرد.

وأوضح المركز في تقرير له أنه يتوقع سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من أمس الجمعة حتى الثلاثاء المقبل على مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، ظهران الجنوب، البرك)، والباحة (الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، وجازان (جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي، بيش، هروب، صبيا، أبو عريش، الدرب، الشقيق، جزر فرسان).