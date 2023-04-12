أمطار وعواصف رعدية على مكة المكرمة وعسير غدًا

توقع المركز الوطني للأرصاد حدوث تغيرات جذرية ستطرأ على حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير، وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات يوم الخميس 22 رمضان 1444 هجريًّا.

طقس مكة

حيث حذر المركز الوطني للأرصاد، عبر بيان نشره على الحساب الرسمي على “تويتر”، من احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مكة المكرمة ومناطق: “منطقة جازان، الدرب، بيش، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة”، مشيرًا إلى أنها مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس.

أمطار عسير

كما أشار المركز الوطني، إلى تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على منطقة عسير ومناطق: “المجاردة، وبارق، رجال المع، محايل”، وبين أن الأمطار ستكون مصاحبة لرياح شديدة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، مطالبًا المواطنين بالحذر وعدم التواجد في أماكن التقلبات المناخية غير الملائمة.

وفي السابق توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بشكل ملحوظ، مع عبور الجبهة الهوائية الباردة لأجواء المنطقة، إذ تنخفض درجات الحرارة حوالي 8 درجات مئوية.

وسبق أن توقع المركز الوطني للأرصاد أيضًا، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بعدة مناطق.