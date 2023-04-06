أمن الطرق: احذروا أمطارًا ورياحًا وتدنيًا في الرؤية في الشمالية

نبه أمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍّ من العويقيلة – رفحاء، بضرورة التنويه بأن المنطقة قد تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية.

ولفت أمن الطرق عبر تويتر، إلى أن ضرورة أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

الحالة الممطرة السادسة عشرة

في وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بدء حالة ممطرة على المملكة بداية من الأربعاء، على أن تستمر لعدة أيام، موضحًا أنها الحالة السادسة عشرة منذ دخول موسم الأمطار للعام 1444هـ.

وقال الحصيني عبر موقع تويتر: إنه من المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متفاوتة من مكان إلى آخر، إضافة إلى حبات برد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة وغرب نجران.