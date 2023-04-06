Icon

علي البليهي مهدد بالغياب عن مباراة النصر وذهاب نهائي دوري أبطال آسيا Icon طائرة روسية تصطدم بسرب طيور في الجو Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الباطن وتعادل الطائي والتعاون Icon أمن الطرق: احذروا أمطارًا ورياحًا وتدنيًا في الرؤية في الشمالية Icon تعهد صيني برد حازم على اللقاءات الأمريكية مع زعيمة تايوان Icon ثلاثية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد غزل المحلة Icon اجتماع لجنة التشاور السياسي بين السعودية والمغرب Icon توقعات بـ توسع الحالة الممطرة الـ 16 نواحي المنطقة الوسطى Icon إنقاذ برازيلية عاقبتها عصابة بدفنها حية داخل قبر Icon تاوامبا يدخل في شجار مع لاعب أبها عقب نهاية المباراة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
الحالة الممطرة السادسة عشرة

أمن الطرق: احذروا أمطارًا ورياحًا وتدنيًا في الرؤية في الشمالية

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ صباحاً
أمن الطرق: احذروا أمطارًا ورياحًا وتدنيًا في الرؤية في الشمالية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبه أمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍّ من العويقيلة – رفحاء، بضرورة التنويه بأن المنطقة قد تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية.

ولفت أمن الطرق عبر تويتر، إلى أن ضرورة أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

الحالة الممطرة السادسة عشرة

في وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بدء حالة ممطرة على المملكة بداية من الأربعاء، على أن تستمر لعدة أيام، موضحًا أنها الحالة السادسة عشرة منذ دخول موسم الأمطار للعام 1444هـ.

وقال الحصيني عبر موقع تويتر: إنه من المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متفاوتة من مكان إلى آخر، إضافة إلى حبات برد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة وغرب نجران.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو
أخبار رئيسية

حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة...

أخبار رئيسية
طيران رئاسة أمن الدولة يحلق في سماء الحرم المكي
السعودية اليوم

طيران رئاسة أمن الدولة يحلق في سماء...

السعودية اليوم
ألواح مراكش ومقارئ سوق السبت توصل طبيبًا ألمانيًا لبرنامج عطر الكلام
السعودية اليوم

ألواح مراكش ومقارئ سوق السبت توصل طبيبًا...

السعودية اليوم
مصرع جنديين في تحطم مروحية أمريكية بولاية لويزيانا
العالم

مصرع جنديين في تحطم مروحية أمريكية بولاية...

العالم
أمطار وغيوم تعانق قمم الجبال بنجران
السعودية اليوم

أمطار وغيوم تعانق قمم الجبال بنجران

السعودية اليوم
إحصائية سلبية لـ الهلال والخليج هذا الموسم
آخر الاخبار

إحصائية سلبية لـ الهلال والخليج هذا الموسم

آخر الاخبار
إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم التربوية بجامعة الأميرة نورة
السعودية اليوم

إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم...

السعودية اليوم
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية
العالم

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة سومطرة...

العالم