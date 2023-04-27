أمن الطرق في الجوف يقبض على مواطن بحوزته الإمفيتامين

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز القريات في منطقة الجوف على مواطن بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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