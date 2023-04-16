الشيخ السديس يعزي إمام وخطيب المسجد الحرام في وفاة شقيقته أمن الطرق يعثر على طفلة مفقودة بعد نسيانها من ذويها آرسنال يُفرط في الفوز ويتعادل ضد وست هام حشود غفيرة تملأ صحن الطواف رجال الداخلية يخدمون ضيوف الرحمن بكل لغات العالم إنتر ميلان يستأنف ضد عقوبة إيقاف لوكاكو وزير الخارجية يدعو البرهان ودقلو إلى العودة للاتفاق الإطاري منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي 3 أزمات داخلية تمزِّق أمريكا 4 مواطنين في قبضة الأمن لحيازتهم أقراص الإمفيتامين
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، العثور على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها.
وقال الحساب الرسمي للقوات على موقع “تويتر”، إن أمن الطرق بالمنطقة الشرقية عثر على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها، إثر توقفهم على طريق الدمام – الرياض السريع، وتم تسليمها لهم وهي بصحة جيدة – ولله الحمد.