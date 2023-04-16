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تم تسليمها لهم بصحة جيدة

أمن الطرق يعثر على طفلة مفقودة بعد نسيانها من ذويها

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
أمن الطرق يعثر على طفلة مفقودة بعد نسيانها من ذويها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، العثور على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها.

وقال الحساب الرسمي للقوات على موقع “تويتر”، إن أمن الطرق بالمنطقة الشرقية عثر على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها، إثر توقفهم على طريق الدمام – الرياض السريع، وتم تسليمها لهم وهي بصحة جيدة – ولله الحمد.

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