Icon

الفتح يُلاقي الخليج في دوري روشن غدًا Icon أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في 6 محافظات بمكة المكرمة Icon تغييرات متوقعة لـ الأهلي ضد غزل المحلة Icon الشنة وسيلة حفظ التمور عند أهالي العلا قديمًا Icon مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير Icon معلمة تطلب تعويضًا 40 مليون دولار بعد اعتداء طالب عليها Icon لقطات للأمطار الغزيرة على أبها مع انخفاض الحرارة Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين يشعل مواجهة الشباب والهلال Icon زيلينسكي يلمح بسقوط باخموت في أيدي الروس Icon إتاحة 12 موقفًا لنقل المصلين والمعتمرين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بسبب الأمطار ونشاط الرياح

أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في 6 محافظات بمكة المكرمة

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في 6 محافظات بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، تنويهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (القنفذة، الليث، المويه، الخرمة، تربة، رنية)، حيث تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

أمطار ورياح

وقال أمن الطرق في بيان “ننوه مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (القنفذة، الليث، المويه، الخرمة، تربة، رنية) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا أمن الطرق قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنيًا للجميع السلامة.

حيطة وحذر

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت في وقت سابق إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا والخرمة وبحرة وخليص والكامل والجموم، إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة والمجمعة والزلفي وثادق ورماح وشقراء وضرما والغاط والخرج وعفيف والدوادمي والقويعية والسليل ووادي الدواسر والأفلاج والمزاحمية والدرعية وحريملاء، ومناطق المدينة المنورة وعسير والباحة وجازان ونجران وحائل والقصيم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم