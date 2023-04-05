أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في 6 محافظات بمكة المكرمة

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، تنويهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (القنفذة، الليث، المويه، الخرمة، تربة، رنية)، حيث تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

أمطار ورياح

وقال أمن الطرق في بيان “ننوه مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (القنفذة، الليث، المويه، الخرمة، تربة، رنية) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا أمن الطرق قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنيًا للجميع السلامة.

حيطة وحذر

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت في وقت سابق إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا والخرمة وبحرة وخليص والكامل والجموم، إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة والمجمعة والزلفي وثادق ورماح وشقراء وضرما والغاط والخرج وعفيف والدوادمي والقويعية والسليل ووادي الدواسر والأفلاج والمزاحمية والدرعية وحريملاء، ومناطق المدينة المنورة وعسير والباحة وجازان ونجران وحائل والقصيم.