أمن بيشة يقبض على شخص خبأ القات في مركبته

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة بيشة في منطقة عسير على مواطن لترويجه مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
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