أمير الجوف يدشن البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد

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دشن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر بالمنطقة الذي تشرف عليه المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”.
وبيّن سموه أن مشروع زكاة الفطر الموحد يأتي امتدادًا للرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة، فهي نموذج وطني لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع من خلال القيام بعمليات التبرع الموثوقة وشفافية التوجيه للأفراد الأكثر حاجة في المجتمع تحت إشراف وحوكمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع شركاء النجاح والتنفيذ المتمثل في مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.
ووجه بالتعريف بالحملة ورفع مستوى التوعية والتوجيه ليكون تقديم زكاة الفطر من خلال بوابة دفع المنصة الوطنية للتبرعات وتحفيز الجمعيات للقيام بالدور المناط بهم في التنفيذ والوصول إلى المستفيدين حسب قوائمهم المعتمدة.
من جهته، قدم رئيس مجلس الجمعيات بالمنطقة سلامه بن سعد الشمري شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف على دعمه ورعايته واهتمامه الدائم بالعمل الخيري والتطوعي وفق تطلع وتوجيهات القيادة الحكيمة.