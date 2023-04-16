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مشاريع تنموية تهدف إلى أنسنة مدن المنطقة ورفع جودة الحياة

أمير الشرقية يدشن مشروع النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
أمير الشرقية يدشن مشروع النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام
المواطن - فريق التحرير

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، مشروع “النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام والقطيف”، وذلك من مقر المحطة الرئيسية للمشروع بالدمام، كما دشن سموه عدد من المشاريع التنموية في حاضرة الدمام والتي تهدف إلى أنسنة مدن المنطقة، ورفع جودة الحياة فيها وتسهيل الحركة المرورية، وذلك ضمن حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية للمنطقة الشرقية.

واستمع سمو أمير المنطقة الشرقية لشرح عن مكونات وعناصر المشروع وشاهد عرضاً مرئياً للمشاريع، وقام بجولة ميدانية داخل مدينة الدمام بإحدى حافلات المشروع.

مشروع النقل العام بالحافلات

وأكد سموه أهمية مشروع النقل العام بالحافلات الذي أطلقته أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات الخدمية الأخرى، والذي يهدف لتغيير نمط الحياة وتجويدها وأنسنة مدن المنطقة الشرقية، مشددًا على الدور الهام الذي سيقوم به المشروع في تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي تسعى للمساهمة في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) عبر تطوير البنية التحتية والاقتصادية في المنطقة وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها، مثمناً سموه دعم القيادة الرشيدة لإطلاق مثل هذه المشاريع الحيوية خاصة مشروع النقل العام الذي حقق نجاحاً في مراحله التجريبية الأولى.

ويخدم مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام، الذي تم توقيع عقده مع الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” لمدة خمس سنوات، وبقيمة 149.6 مليون ريال، شبكة خطوط مختلفة داخل كل من مدينة الدمام، الخبر، الظهران والقطيف، عبر رحلات مجدولة ومنظمة بمجموع مسافات يبلغ 400 كم ذهاباً وعودة، لكامل المسارات، فيما بلغت عدد المحطات المنشأة 212 محطة تغطي أغلب نقاط الجذب في المدن والمحافظات المستهدفة، من خلال توفير 85 حافلة حديثة ومجهزة بوسائل الراحة والسلامة ومهيأة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبلغ السعة للحافلة الواحدة 81 راكب، وتعمل على مدار 18 ساعة يومياً، من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع.

توفير خيارات متعددة للتنقل

وتسهم هذه الخدمة التي تبلغ تكلفتها للرحلة 3:45 ريال، في توفير خيارات متعددة للتنقل لسكان وزوار حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، كما ستساعد في تسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية المزدحمة ونقاط الجذب، وستحد من مدى الانبعاثات الكربونية جراء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد، واستهلاك الطاقة، ما ينعكس بدوره في خفض وتقليل الازدحام المروري لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة.

وكشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن عدد الإركاب الكُلي خلال الفترة التشغيلية التجريبية الماضية بلغ ٤٠٥٣٧٠ راكباً، كما بلغ عدد الرحلات المنفذة يوميًا ٩٣٦ رحلة يوميًا بمعدل ٥٢ لكل ساعة تشغيل، كما بلغ طول المسافات المقطوعة يوميًا ٣٠.٨٠٠ كم طولي وبمعدل ١.٧١١ كم / الساعة.

وأكد معاليه بأن أمانة المنطقة الشرقية تهدف من خلال هذا المشروع لتقديم خدمات نقل آمنة ومستدامة وفعالة تسهل عملية التنقل للمواطن والمقيم والزوار والتقليل من مشاكل الازدحام المروري والتلوث البيئي.

وأشار معاليه إلى أن المرحلة الأولى والثانية من التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، والذي بدأ العمل فيه بالمرحلة الأولى للتشغيل في الأول من أكتوبر الماضي من قبل المشغل، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي شملت استقبال المستفيدين من الركاب على جميع المسارات الخاصة بالمشروع إذ تم تحديد المحطات ونقاط التجمع للركاب بشكل نهائي على المسارات، وتم تجهيز مواقع العديد من المحطات، لافتاً إلى أنه تم توفير طرق متنوعة لدفع تكاليف الإركاب، وذلك من خلال تطبيق للهواتف الذكية المحمولة معدّ خصيصًا للمشروع يتيح من خلاله للمستفيد حجز التذاكر ومعرفة مسارات الحافلات وكذلك معرفة أقرب حافلة لموقع المستفيد، أيضًا يمكن الدفع عبر البطاقة المسبقة الدفع في نقاط البيع الرئيسية ويمكن إعادة شحنها أو الدفع النقدي مباشرة، كما أكد معاليه بأنه تمت مراعاة احتياجات ومتطلبات الوصول الشامل (ذوي الإعاقة)، كما تمتلك الحافلات ضواغط إلكترونية عند جميع الأبواب لتنبيه السائق عند النزول، وتم كذلك تزويد الحافلات بالكاميرات الداخلية والخارجية لملاحظة حركة الركاب بالداخل وحركة المرور والمشاة بمحيط الحافلة ومراعاة للسلامة وفيما يخص المحطات فقد تم اختيار مواقع المحطات بعد دراسة واستيفاء متطلبات السلامة وتم تنفيذ المنحدرات بالأرصفة التي تساعد ذوى الهمم في دخول المحطة مراعاة لسلامتهم، بالإضافة عمل الأرصفة الخاصة بذوي الإعاقة البصرية وتزويد مواقع المحطات باللوحات الإرشادية والتوجيهية والمرورية ومتطلبات الأمن والسلامة سواء في الحافلات أو محطات الركاب، كما تم تطبيق الأنظمة الذكية في الرقابة والتشغيل.

في الوقت ذاته دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مشروع تطوير كورنيش الدمام على مساحة 610 آلاف متر مربع، والمتضمن 5 مناطق أساسية للعائلات والاحتفالات والرياضة والاستجمام، بالإضافة إلى ساحة عامة ومنطقة فعاليات ثقافية، بالإضافة إلى مشروع لتطوير ثلاثة مداخل رئيسية بحاضرة الدمام تهدف لرفع نسبة المسطحات الخضراء إلى 80 % في مداخل المدن بمساحات تصل إلى 900 ألف متر مربع تتمثل في طريق الظهران الجبيل وطريق الملك فهد بن عبد العزيز، وتقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق بوحدرية.

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